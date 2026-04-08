Товарооборот Омской области со странами Африки за год вырос в пять раз

В основном динамику обеспечило развитие сотрудничества с Египтом

ОМСК, 8 апреля. /ТАСС/. Омская область и страны Африки увеличил в 2025 году товарооборот почти в пять раз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко после выступления на заседании совета глав субъектов России при МИД РФ.

"Рассказал министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову и коллегам-губернаторам, как Сибирь развивает перспективное взаимодействие со странами Африки. Мы рассматриваем африканский континент как растущий рынок сбыта. Товарооборот Омской области со странами Африки в прошлом году вырос почти в пять раз", - сообщил Хоценко.

Он отметил, что в основном динамику обеспечило развитие сотрудничества с Египтом. "Он на шестом месте среди всех наших внешнеторговых партнеров. Также в Африке мы традиционно сотрудничаем с Алжиром, Кенией, Ливией, Тунисом, Эфиопией и Руандой. В прошлом году вышли на новые рынки - Нигерии, Анголы и Того", - пояснил губернатор.

По его словам, омские компании не только обеспечивают растущий спрос африканского континента на пшеницу, красную чечевицу, овощи, сахар и кондитерские изделия, но и сотрудничают в рамках промышленного производства. Омские экспортеры готовы расширять поставки зерна, продуктов питания, стройматериалов и генераторного оборудования на рынки Африки.

Хоценко отметил, что Омская область и все регионы Сибири заинтересованы и в развитии академического обмена: стажировках, курсах повышения квалификации и переподготовки преподавателей из африканских стран на базе сибирских университетов. "Мы готовы принимать у нас африканские делегации. Предложил министерству иностранных дел совместно с Российским экспортным центром рассмотреть возможность проведения бизнес-миссий стран Африки у нас в регионе. Глава МИД России нашу инициативу поддержал", - подытожил глава региона.