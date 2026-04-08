В МВД рассказали о трехэтапной мошеннической схеме запугивания подростков

Преступники изолируют несовершеннолетних от близких и усиливают психологическое давление

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Киберполиция МВД России привела пример того, как преступники запугивают подростков, изолируют их от близких и усиливают психологическое давление.

"Подросток знакомится с девушкой в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств. В ходе доверительного общения она просит прислать короткое видео или геолокацию", - сказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, назвав первый этап "приманка".

Второй этап назван "вербовщик". С подростком на этом этапе связывается другой человек, который представляется сотрудником украинских спецслужб. Он сообщает, что его видео и геолокация будут использованы, и предлагает за деньги "сотрудничество". "В данном случае ребенок поступил правильно: прекратил общение, удалил чат и заблокировал контакт. Однако это была только иллюзия угрозы", - поясняют в киберполиции.

Завершающий этап "силовик", когда в переписке появляются уже якобы сотрудники МВД или ФСБ. Они используют факт предыдущего контакта как повод для запугивания и дальнейшего давления.