РВБ более чем в два раза расширит инфраструктуру для сверхгабаритных товаров

Это позволит продавцам увеличить количество доступных точек отгрузки и тем самым расширить географию продаж, отметили представители объединенной компании Wildberries и Russ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) до конца 2026 года планирует более чем в два раза расширить логистическую инфраструктуру - до 834 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе компании в рамках Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ).

"РВБ продолжает развитие направления грузовой доставки, включая сегмент сверхгабаритных товаров (СГТ). До конца текущего года планируется более чем в два раза расширить логистическую инфраструктуру - до 834 тыс. кв. м. Общее количество объектов, задействованных для отгрузки СГТ, достигнет 48, а количество зон покрытия увеличится до 35", - рассказали в РВБ.

В первом квартале 2026 года были открыты три новые зоны грузовой доставки, а также более 8 объектов совокупной площадью свыше 83 тыс. кв. м стали доступны для отгрузки сверхгабаритных товаров. На текущий момент продавцам доступно 34 объекта для приема СГТ общей площадью более 410 тыс. кв. м, заметили в компании.

Расширение инфраструктуры осуществляется в преддверии летнего и дачного сезона, когда спрос на сверхгабаритные товары традиционно возрастает. Это позволит продавцам увеличить количество доступных точек отгрузки и тем самым расширить географию продаж, отметили представители объединенной компании Wildberries и Russ.

Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ) проходит в Москве 8-9 апреля 2026 года, она организована компанией РВБ. Одним из информационных партнеров КИТ выступает ТАСС.