"Автостат" заявил о росте импорта подержанных легковушек из КНР в РФ в I квартале

Показатель составил 19,4 тыс. единиц, сообщил глава агентства Сергей Целиков

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Импорт подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию в первом квартале 2026 года вырос в 2,5 раза - до 19,4 тыс. единиц. Об этом сообщил в Max глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"За первые три месяца текущего года из Китая в Россию ввезли 19,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это почти в 2,5 раза больше, чем в январе - марте прошлого года (+145%)", - сказал он.

Лидерами по объему ввоза стали бренды Volkswagen (5,1 тыс. шт.), Audi (2,4 тыс.), Toyota (2,1 тыс.), Honda (1,6 тыс.) и BMW (1,4 тыс.).

Самыми популярными моделями оказались Toyota Corolla (1,5 тыс. шт.), Volkswagen Tayron (1,2 тыс.), Audi Q3 (1 тыс.), Audi A3 (980 шт.) и Volkswagen Tharu (851 шт.)

"Напомню, что активный ввоз автомобилей с пробегом из Китая начался лишь в 2023 году. До это импорт исчислялся единицами", - добавил эксперт.