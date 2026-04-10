Тематический чат-бот запустят в Max ко Дню космонавтики

С его помощью можно будет, в частности, задать вопрос действующим космонавтам

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Специальный чат-бот, через который можно будет задать вопрос действующим космонавтам и сгенерировать фото с Международной космической станции, появится в День космонавтики - 12 апреля - в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба VK.

"К первой в истории "Неделе космоса" Мах и Роскосмос запустили совместные активности: чат-бот "Связь с космосом": с его помощью можно задать вопрос действующим космонавтам, сгенерировать фото с Международной космической станции и получить поздравительную открытку", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в мессенджере появится набор стикеров "Неделя космоса", а для пользователей, которые хотят поздравить друг друга необычным способом, в Мах реализованы конструктор открыток и тематические наборы анимированных стикеров: "Белка и Стрелка", "Гагарин", "Инопланетяне" и "Космические марки".

В свою очередь, социальная сеть "ВКонтакте" и "VK видео" совместно с Роскосмосом представили новый выпуск проекта "Разрушители мифов", героями которого стали космонавты Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий, актер Александр Ревва, блогер Анна Покров, комик Ольга Парфенюк, баскетболист и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Одноклассники" представили специальный выпуск шоу "Народное интервью" с Героем России, летчиком космонавтом РФ Олегом Артемьевым. В новом эпизоде он ответит на вопросы пользователей о работе и быте на орбите, подготовке к полетам и о том, что больше всего удивляет в космосе. Интервью организовано совместно с Музеем космонавтики, а съемки прошли в самом музее", - добавили в пресс-службе.

Портал "Дзен" и Роскосмос также подготовили спецпроект о том, как космонавтика влияет на повседневную жизнь: в тематическом канале "Космос" собраны ключевые события "Недели космоса" в России, новости отрасли, прямые трансляции, программа мероприятий и материалы о будущих проектах от экспертов "Сколтеха". "VK Музыка выпустила эксклюзивный подкаст "Космическая миссия" для детей от 4 до 7 лет и их родителей. Познавательные истории озвучили космонавты и Герои Российской Федерации Олег Артемьев и Сергей Корсаков, которые рассказали, как космонавты готовятся к полету, какой путь проделывают от Земли и обратно и как живут в космосе", - отметили в пресс-службе.