"Автостат": ввоз подержанных легковушек из Японии в РФ в I квартале вырос на 32%

Показатель составил 47,5 тыс. единиц, сообщил глава агентства Сергей Целиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 апреля . /ТАСС/. Импорт подержанных легковых автомобилей из Японии в Россию в первом квартале 2026 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 47,5 тыс. единиц. Об этом сообщил в Max глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"За первые три месяца текущего года из Японии в Россию ввезли 47,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 32% больше, чем в январе - марте прошлого года", - сказал он.

По данным Целикова, лидерами среди брендов стали Toyota (15,2 тыс. шт.), Honda (15,1 тыс. шт.), Suzuki (4,2 тыс. шт.), Mazda (2,5 тыс. шт.) и Volkswagen (1,9 тыс. шт.).

В топ-5 моделей вошли Honda Freed (4,1 тыс. шт.), Honda Stepwgn (3,7 тыс. шт.), Honda Fit (3 тыс. шт.), Toyota Corolla (2,7 тыс. шт.) и Suzuki Jimny (2,5 тыс. шт.).