"Автостат": продажи новых корейских авто в РФ в I квартале выросли на 78%

Лидерами среди брендов стали Kia, Hyundai и KGM

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Продажи новых авто из Республики Корея в РФ в первом квартале 2026 года выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,2 тыс. единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам I квартала 2026 года в РФ было реализовано 4 186 новых легковых машин корейских марок. Как сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 78% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказано в сообщении.

Доля брендов из Республики Корея на российском авторынке в настоящий момент составляет 1,6%. Между тем в I квартале прошлого года она была равна 1%, отмечают в агентстве.

Лидерами среди брендов в январе - марте стали Kia (2 тыс.), Hyundai (1,4 тыс.) и KGM (624) Также за этот период были зафиксированы продажи машин Genesis и Samsung, но их суммарный объем составил менее 100 единиц.

При этом в топ-3 модельного рейтинга вошли кроссоверы Kia Seltos (971 ед.), Hyundai Tucson (543 ед.) и седан Hyundai Elantra (300 ед.).