В России 27 апреля начнется новый отбор особо значимых проектов в IТ

Прием заявок завершится 19 мая, сообщило Минцифры

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Очередной отбор особо значимых IТ-проектов начнется 27 апреля с завершением приема заявок 19 мая, сообщило Минцифры России. Заказчики таких проектов смогут сдвигать сроки перехода своей значимой критической инфраструктуры на российский софт.

Заявки подают заказчики, а также разработчики решений в IТ. В 2026 году 26 индустриальных центров компетенций сформировали 1 200 направлений в приоритете, и по ним был запущен отбор проектов.

"Получение статуса ОЗП даст возможность заказчику особо значимого проекта, запущенного с 2026 по 2028 год, сдвинуть срок перехода значимых объектов КИИ на использование российского ПО на более поздний срок", - напомнили в министерстве.