Баку призвал российские компании к участию в реализации проектов в Карабахе

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев подчеркнул, что предприятия с участием России успешно работают в индустриальных зонах республики

Редакция сайта ТАСС

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БАКУ, 17 апреля. /ТАСС/. Азербайджан призывает российские компании к активному участию в реализации инвестиционных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом заявил вице-премьер республики Шахин Мустафаев, выступая на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

"Мы призываем российские компании более активно включиться в реализацию инвестиционных проектов на освобожденных территориях, где действует специальный налоговый режим сроком на 10 лет, включающий освобождение от налога на прибыль, на имущество, землю и упрощенного налога, а также от НДС и таможенных пошлин на импорт техники, оборудования, сырья, применяются льготы по обязательному страхованию", - сказал Мустафаев.

Вице-премьер подчеркнул, что предприятия с российским участием успешно работают в индустриальных зонах Азербайджана. В частности, по его словам, развивается сотрудничество в таких направлениях, как производство строительных материалов и фармацевтика.