СБ РФ: присоединение Армении к ЕС будет стоить ей 23% ВВП

Кроме того, необходимость введения системы таможенного контроля ЕС снизит ВВП республики на 7,7%, сообщил заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Присоединение к Евросоюзу будет стоить Армении около 23% ВВП, по самым скромным расчетам. Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

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"В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда (на 10,5 п. п.) и рост инфляции на 22,6 п. п. приведут к значительному снижению уровня жизни. Внутреннее потребление упадет более чем на 20% от нынешнего уровня. Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ", - отметил он.

Кроме того, в случае вступления Армении в Европейский союз ВВП республики может снизиться на 7,7% в связи с необходимостью введения системы европейского таможенного контроля.

"Вступление Армении в ЕС будет также предполагать адаптацию к европейским стандартам. Армянские товары столкнутся с квотированием рынка в ЕС и необходимостью соответствия европейским техрегламентам, что, в свою очередь, потребует дополнительных инвестиций", - отметил он.

По словам Шевцова, "необходимость введения европейской системы таможенного контроля фактически "поставит крест" на свободном транзите товаров". В результате ВВП Армении прогнозируемо снизится еще на 7,7%, внутреннее потребление упадет на 7,48%, инфляция "прибавит" 8,3 п. п., а безработица - 4,1 п. п., подчеркнул замсекретаря СБ РФ.

Он также отметил, что вступление Еревана в объединение и потенциальное введение визового режима с Россией и Ираном значительно сократит приток туристов. "С учетом того, что туризм приносит около 13,5% ВВП Армении, а занята в этой сфере почти четверть официально работающего населения, это нанесет тяжелый удар по экономике страны и ее жителям", - указал Шевцов.

По его словам, присоединение Еревана к европейским политическим санкциям приведет к дальнейшему сокращению экономики. "Особенно пострадает транспортная отрасль: большинство грузооборота Армении (до 80%, по данным Евразийской экономической комиссии) приходится на Россию, - отметил Шевцов. - Кроме того, присоединение к ЕС существенно изменит туристические и транзитные пассажирские потоки: по данным Комитета по туризму Армении на 2025 год, почти половина туристов в Армению приезжает из России (41%) и Ирана (еще 8%), а годовой доход от российских туристов достигает $1 млрд".