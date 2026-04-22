Правительство Молдавии денонсировало еще два соглашения с СНГ

Они связаны с распределением вагонного парка бывшего СССР и созданием межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

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КИШИНЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило денонсацию двух соглашений в рамках СНГ, которые связаны с распределением вагонного и контейнерного парка бывшего СССР и созданием межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

"Правительство одобрило денонсацию соглашения с СНГ о создании межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, поскольку последние годы мы не получали преимуществ от этого фонда", - заявил на заседании правительства выдвинувший инициативу министр культуры Молдавии Кристиан Жардан. После утверждения правительством проекты денонсации обоих документов поступят на рассмотрение парламента.

В начале нынешнего месяца решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ - о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации - были одобрены президентом Майей Санду и вступили в силу. Далее Кишинев уведомил об этом Исполнительный комитет СНГ и получил подтверждение.

Формально выход из Содружества произойдет через 12 месяцев - в апреле будущего года. Фактически же членство Молдавии в СНГ последние годы было номинальным. Президент РФ Владимир Путин называл эту страну среди тех, что "числятся, но не работают в формате". В Кремле ранее отмечали, что СНГ за многие годы подтвердило свою полезность для стран-участниц. Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации многих соглашений, заключенных в рамках СНГ. По данным МИД страны, на данный момент закончены внутренние процедуры по выходу из 70 договоров, планируется денонсировать еще 60. При этом Молдавия намерена сохранить участие в ряде соглашений, которые касаются экономических отношений.