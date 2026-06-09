Омбудсмен Якимчик: заморозка порога доходов для НДС минимизирует дробление бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае отметил, что снижение порога приводило бы к тому, что предприятия могли бы умышленно занижать доходную часть, то есть фактически малый бизнес мог бы начать уходить на теневой рынок экономики

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КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Сохранение на уровне 20 млн рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС, будет способствовать сохранности бизнеса, уменьшит его дробление и предупредит попытки сокрытия реальных доходов. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, выступивший одним из соавторов законопроекта.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о сохранении на уровне 20 млн рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Действующее законодательство предусматривает поэтапное снижение этого порога: в следующем году он должен был составить 15 млн рублей, затем - 10 млн рублей. Однако на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил сохранить 20-миллионный порог "на максимально длительное время".

"Инициатива была подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Результат в следующем: нам удастся избежать закрытия предприятий, они смогут стать более устойчивыми, предпринимателям будет более выгодно вывести бюджеты из тени, чтобы не происходило превышения того порога, который устанавливается, не будет масштабного дробления бизнеса, которое произошло. Справедливые правила удалось сформировать с учетом инфляции, роста цен и других экономических показателей", - сообщил Якимчик.

Он отметил, что снижение порога приводило бы к тому, что предприятия могли бы умышленно занижать доходную часть, то есть фактически малый бизнес мог бы начать уходить на теневой рынок экономики. При этом, по его словам, фактические экономические показатели фиксируются уполномоченными учреждениями, такими, например, как налоговые органы. Выявление несоответствий в том числе, например, в дальнейшем могло бы приводить к уголовному преследованию таких предпринимателей.

Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, если бы порог был снижен до 10 млн рублей, малый бизнес платил бы налогов примерно на 100 млрд рублей в год больше. Принятие законопроекта, по его словам, позволит малому бизнесу сохранять порядка 100 млрд рублей в год. Мониторинг состояния бизнеса будет продолжен, а его результаты будут учитываться при подготовке новых законопроектов "Единой России".