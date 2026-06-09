Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 10,57 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,18%, до 2 522,77 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,33%, до 1 107,92 пункта. Курс юаня снизился на 13 копеек, до 10,57 рубля.

"Индекс Мосбиржи провел волатильный день, начав торги со спуска под 2 500 пунктов и выйдя в умеренный плюс ближе к вечеру. Рыночные условия были некомфортными - рубль коррекционно укреплялся, цены на нефть пошли вниз на оптимистичных заявлениях американского президента Дональда Трампа о возможном заключении сделки с Ираном в ближайшие дни", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

"Акции группы "Астра" (+8,8%) выросли после объявления эмитентом программы обратного выкупа акций на 2% от уставного капитала, чтобы поддержать капитализацию компании", - отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали акции "Интер РАО" (-11,1%), которые обвалились по причине наступления даты закрытия реестра для получения дивидендов.

Прогноз на 10 июня

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 2 500-2 600 пунктов, по курсу доллара - 74-75 рублей, юаня - 11 рублей.

Как считают во Freedom Global, в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 500-2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 70-72,5 рубля, 82-84 рубля и 10,5-11 рубля соответственно.

В "Цифра брокере", при этом, отмечают, что на рынок поступает выручка от поставок углеводородов по более высоким ценам, наблюдавшимся один-два месяца назад, что продолжает оказывать поддержку рублю, наряду с более высокими процентными ставками в экономике. В конечном счете рубль может проявлять склонность к умеренному укреплению в границах диапазонов валютных курсов: 10,4-10,7 рубля за китайский юань, 71-73 рубля за доллар США, 82-85 рублей за евро.