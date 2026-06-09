ВТБ заявил о штатной работе приложения на бета-версии iOS 27
Редакция сайта ТАСС
09 июня, 17:38
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Приложение "ВТБ онлайн" работает в штатном режиме на первой бета-версии iOS 27, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
"Мы протестировали работу приложения "ВТБ онлайн" на первой бета-версии iOS 27. Все работает штатно", - сказали в пресс-службе.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что банковские приложения якобы перестали работать на iPhone после установки бета-версии iOS 27. Официальный выход новой iOS 27 ожидается в сентябре 2026 года.