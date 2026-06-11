В РФ отметили необходимость бесперебойных поставок топлива для АПК

На совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак, был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти на совещании по ситуации на рынке топлива, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, отметили необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса в период сезонных работ. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ по итогам совещания.

Отмечается, что был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.

"Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.