СП: объем ликвидных активов ФНБ в январе - марте сократился на 195,8 млрд рублей

Показатель составил 3,9 трлн рублей, говорится в докладе Счетной палаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь - март 2026 года сократился на 195,8 млрд рублей и на 1 апреля 2026 года составил 3,9 трлн рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь - март 2026 года.

"Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте снизился с начала года на 1,4 млрд рублей и составил на 1 апреля 2026 года 13,4 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) сократился на 195,8 млрд рублей и составил 3,9 трлн рублей. По оперативным данным Федерального казначейства, доходы от управления средствами ФНБ, зачисленные в федеральный бюджет в январе - марте 2026 года, составили 29,2 млрд рублей (4,9% прогнозных значений на 2026 год)", - говорится в материалах.

По данным контрольного ведомства, общий объем доходов федерального бюджета в I квартале 2026 года составил 8,3 трлн рублей (20,6% прогноза), из них нефтегазовые доходы - 1,4 трлн рублей (16,2%), ненефтегазовые доходы - 6,9 трлн рублей (21,9%). "По сравнению с январем - мартом 2025 года доходы снизились на 746,1 млрд рублей (на 8,2%), что обусловлено уменьшением нефтегазовых доходов на 1,2 трлн рублей (на 45,4%). В то же время ненефтегазовые доходы выросли на 452,9 млрд рублей (на 7,1%)", - говорится в материалах.

При этом в докладе отмечается, что кассовое исполнение расходов составило 12,9 трлн рублей, или 28,9% показателя сводной росписи с изменениями, что на 2,6 п. п. выше аналогичного периода 2025 года (26,3%).

Счетная палата пришла к выводу, что по итогам I квартала 2026 года федеральный бюджет исполнен с дефицитом в объеме 4,6 трлн рублей при утвержденном дефиците 3,8 трлн рублей.

Госпрограммы

По данным оперативного доклада СП, расходы на реализацию госпрограмм за январь - март были исполнены в сумме 6,9 трлн рублей. "Уровень исполнения составил 24,3%, что на 1,9 процентного пункта ниже, чем было в первом квартале 2025 года. На низком уровне (менее 15%) исполнены расходы по 14 госпрограммам (например, авиационная промышленность - 1,3%, развитие Северного Кавказа - 2,5%, развитие Арктической зоны - 8,9%, национальная политика - 10,4%, экономическое развитие - 10,5%, развитие транспорта - 14,2%, информационное общество - 14,4%). Не начато исполнение по 68 структурным элементам госпрограмм, в том числе по 36 федеральным проектам, 18 ведомственным проектам, 14 комплексам процессных мероприятий с общим объемом бюджетных ассигнований 132,5 млрд рублей.", - говорится в материалах.

Влияние денежно-кредитной политики

Счетная палата констатировала, что в 2026 году российская экономика функционирует в условиях смягчения денежно-кредитной политики, высокого санкционного давления и обострившихся внешних геополитических рисков. "В начале года динамика показателей реального сектора продолжала замедляться, при этом по ряду видов экономической деятельности отмечается спад, а на рынке труда сохраняются ограничения", - говорится в материалах.

Позиция Минфина РФ

"По оценке Минфина России, исполнение федерального бюджета в январе - марте 2026 года осуществлялось в соответствии с параметрами, предусмотренными федеральным законом о бюджете, и обеспечивало выполнение всех принятых государством обязательств", - говорится в комментарии министерства на оперативный доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за I квартал 2026 года.

Также в Минфине разъяснили, что повышенные темпы исполнения расходов в начале года связаны прежде всего с опережающим заключением государственных контрактов и авансированием отдельных расходных обязательств, что позволяет обеспечить своевременную реализацию приоритетных государственных программ и национальных проектов.

"Сложившийся уровень дефицита федерального бюджета за I квартал текущего года во многом обусловлен особенностями сезонного распределения расходов", - отмечается в комментарии.

При этом в Минфине сообщили, что долговая политика РФ реализуется в соответствии с принципами сбалансированности и долгосрочной устойчивости государственных финансов. Показатели госдолга сохраняются на безопасном уровне по отношению к ВВП, а структура долгового портфеля обеспечивает комфортный график обслуживания обязательств и минимизацию бюджетных рисков, отмечается в комментарии.

"Минфин России продолжит реализацию ответственной бюджетной политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности, выполнение социальных обязательств государства и достижение национальных целей развития", - заключили в министерстве.