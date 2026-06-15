Росавиация сохранила не менее 90% персонала в 10 аэропортах юга и центра России

В Счетной палате также сообщили, что исполнение средств резервного фонда составило 100%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Росавиация сохранила численность персонала 10 аэропортов на юге и в центральной части России на уровне не менее 90% по сравнению с 1 января 2022 года, сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2025 год в ведомстве.

"Результаты реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых являлись средства резервного фонда, достигнуты, в том числе сохранена численность персонала 10 аэропортов юга и центральной части России на уровне не менее 90% по сравнению с численностью на 1 января 2022 года", - говорится в документе.

В Счетной палате также сообщили, что исполнение средств резервного фонда составило 100%. При этом часть средств, предоставленных Росавиации, на общую сумму 119,8 млн рублей в июне 2025 года была возвращена в резервный фонд. Это было связано в том числе с экономией средств при исполнении госконтрактов.

Всего в 2025 году Росавиация получила из резервного фонда правительства 8,5 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей направили на субсидии аэропортам РФ для частичного возмещения расходов в период временных ограничений полетов на юге и в центральной части страны; 2,1 млрд рублей - на субсидии ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению в эксплуатацию унифицированной инфраструктуры государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и отдельных мероприятий; еще 40,8 млн рублей - на возмещение затрат авиакомпании "Северный ветер" за выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян - Москва.