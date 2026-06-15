СП: доходы консолидированных бюджетов выросли в 60 регионах за I квартал

Рост составил 0,5%, указано в докладе Счетной палаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. 60 регионов показали рост доходов консолидированных бюджетов по итогам первого квартала 2026 года. Он составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из оперативного доклада о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь - март 2026 года, подготовленного Счетной палатой России.

"Доходы консолидированных бюджетов выросли по сравнению с первым кварталом 2025 года в 60 регионах (на 0,5%). Как и в прошлом году, практически во всех субъектах РФ рост доходов в основном обеспечен увеличением НДФЛ (на 14,6%). Кроме того, положительную динамику показали налоги на имущество (рост 2,5%), акцизы (5,4%) и налог на добычу полезных ископаемых (32,5%)", - говорится в тексте доклада.

В то же время отмечается, что поступления налога на прибыль организаций снизились на 11,7%, тогда как в I квартале 2025 года был зафиксирован рост на 6,4%.

При этом в докладе сказано, что расходы консолидированных бюджетов регионов в первом квартале 2026 года выросли в 70 регионах на порядка 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отмечается, что в структуре расходов наибольшая доля приходится на образование (26%), социальную политику (23,5%), национальную экономику (18%), здравоохранение (8,4%) и ЖКХ (8,2%).

Кроме того, в докладе указано, что доходы консолидированных бюджетов регионов по итогам первого квартала года составили 5,5 трлн рублей (20,7% годового прогноза), а расходы - 5,4 трлн рублей (18,4% предусмотренных на год объемов). Так, рост расходов на фоне показателей 2025 года замедлился до 4,3%, что ниже показателя индекса потребительских цен (5,9%), а также при учете, что в первом квартале 2025 года рост расходов составил 15,5%.