"Известия": удешевление туров в КНР и ЮВА помогло замедлить инфляцию в РФ

Цены на поездки в Китай в мае упали на 5%, в страны Юго-Восточной Азии - на 1%, пишет газета

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© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Удешевление отдыха в КНР и странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) стало одним из факторов замедление инфляции в России, пишут "Известия". Также снижение цен на азиатские направления эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в своем мониторинге инфляции, с которым ознакомилась газета, связывают с кризисом логистики через авиационные хабы в Персидском заливе.

Отмечено, что в апреле цены на поездки и в Китай, и в ЮВА снизились на 19%. В мае тенденция продолжилась - путешествия в КНР подешевели еще на 5%, в страны Юго-Восточной Азии - на 1%.

В газете указали, что изменение статистических показателей связано с корректировкой Росстатом методики расчета потребительских цен. В начале года служба включила поездки в ОАЭ в расчет инфляции как один из "популярных видов расходов россиян". Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с авиасообщением спрос на это направление снизился. По данным Росстата, в первом квартале количество поездок в Эмираты уменьшилось на 20% по сравнению с 2025 годом, составив 488 тыс. В результате в апреле ОАЭ были исключены из расчета инфляции и заменены Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

В "Известиях" добавили, что помимо удешевления туристических услуг, на замедление инфляции повлияло сезонное снижение цен на продовольствие, прежде всего овощи и фрукты.