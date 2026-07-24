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Не сигнальте роботам: как беспилотные грузовики "Камаз" осваивают дороги России

С июня 2023 года по трассе М-11 "Нева" курсируют беспилотные грузовики "Камаз". За несколько лет они освоили новые маршруты, стали совершеннее. Как создавались и как "мыслят" робофуры? Что перевозят? На каких дорогах в России можно встретить такие машины и как их опознать? Как себя вести водителям в одном потоке с ними? Отреагируют ли роботы на звуковой сигнал? На вопросы ТАСС ответил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "Камаз" госкорпорации "Ростех" Сергей Назаренко

Редакция сайта ТАСС

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© Пресс-служба "КАМАЗ" (Ростех)

С 2014 года в Научно-техническом центре ПАО "Камаз" реализуется инвестиционный проект, в рамках которого создавался прототип грузового автомобиля "Камаз-5350" с системой автономного и дистанционного управления. В 2017 году компания приступила к созданию собственной системы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, "Расширенная система помощи водителю"). В 2018 году состоялся выезд опытных образцов грузовых автомобилей с прототипами систем автономного движения разработки компании "Камаз", приуроченный к открытию Крымского моста.

"В конце 2019 года на заводской территории "Камаза" начались первые тестовые заезды беспилотного автомобиля "Камаз-43083", — напомнил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "Камаз" Сергей Назаренко. — Грузовик без водителя осваивал логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. Это был один из шагов компании в направлении создания транспорта для работ на опасных участках". Машина оснащена четырьмя типами сенсоров — видеокамерами, радарами, лидарами (трехмерными лазерными дальномерами) и сонарами (ультразвуковыми датчиками), системами связи. Погрешность навигационной системы не превышает 5 см. По словам Назаренко, эти и другие наработки послужили хорошей основой для дальнейшего вывода беспилотного транспорта на федеральные трассы. "Камаз" был одним из инициаторов эксперимента по эксплуатации робофур на трассе М-11 "Нева" и реализации федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры", на первом этапе которого в июне 2023 года по трассе были запущены беспилотные грузовики на базе магистрального тягача "Камаз-54901". В том же месяце робот совершил первый коммерческий рейс.

© Пресс-служба "КАМАЗ" (Ростех)

"К этому дню на федеральных трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток", а также на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) эксплуатируются 19 высокоавтоматизированных транспортных средств "Камаз" серии "Маяк", — рассказал Назаренко.

"Грузовики задействованы в коммерческих грузоперевозках и перевозят реальные грузы, — уточнил он. — Среди ключевых партнеров — компания Wildberries, а также ряд других грузоотправителей, использующих беспилотный транспорт для доставки грузов. Номенклатурные ограничения на перевозки по М-11 отсутствуют".

По словам главного конструктора инновационных автомобилей ПАО "Камаз", в компании реализуются другие робототехнические проекты: карьерный беспилотный самосвал, электрический грузовик для закрытых территорий, разработка бескабинного беспилотного автомобиля "Челнок".

Назаренко сообщил, что развитие беспилотного транспорта — один из основных трендов автомобильной отрасли. Целый ряд предприятий госкорпорации "Ростех" сегодня ведут работы по автоматизации специальной, дорожной и сельскохозяйственной техники. По словам собеседника агентства, "Камаз" является одним из лидеров в сфере автоматизации грузового транспорта. Также ключевыми игроками в сегменте автономных и высокотехнологичных транспортных решений являются Navio и "Яндекс". "Все они демонстрируют сопоставимый уровень проработки технологий и зрелости решений", — выразил мнение разработчик.

Экономика беспилотного транспорта

"Уже сегодня все транспортные компании имеют дефицит водителей в своем парке, все с этой проблемой столкнулись, — сообщил Назаренко. — Руководство транспортных компаний готово начинать внедрение беспилотного транспорта у себя из-за сложившегося дефицита водителей".

Среди выгод от применения робогрузовиков разработчик назвал возможность наращивать грузоперевозки там, где компании были вынуждены ранее отказываться от заказа ввиду отсутствия водителей. Другой фактор — нет привязки к жесткому режиму труда и отдыха водителя. Вместо восьмичасового рабочего дня беспилотный автомобиль может передвигаться круглосуточно, останавливаясь лишь для заправки, обслуживания и погрузки-разгрузки. "По нашей оценке, 20 часов из 24, если брать поездки в среднем, машина может работать, а это предполагает увеличение интенсивности эксплуатации машин в два с половиной раза относительно работы с водителем, — сказал Назаренко. — Соответственно, грузовик как инвестиционный актив может работать в два с половиной раза интенсивнее, благодаря чему окупаемость машины может сократиться на такой же период".

Робот сможет заменить человека в опасных условиях. В качестве примера главный конструктор привел карьеры, в нижних участках которых создается высокая загазованность. "Водитель вынужден дышать этим газом, это серьезно бьет по здоровью", — отметил Назаренко. К тому же однотипные подъемы и спуски, по его словам, снижают концентрацию внимания и вызывают сонливость, что может стать причиной потери контроля над машиной, ее съезда с дороги, опрокидывания, гибели человека. "Таких случаев в году по территории России [фиксируется] несколько, вот поэтому автомобиль-робот может обезопасить труд водителя", — подчеркнул Назаренко.

По мнению собеседника ТАСС, в краткосрочной перспективе основной эффект внедрения роботизированного транспорта выразится в повышении эффективности перевозок, а не в снижении тарифов на них.

Как "видит" и "мыслит" грузовик

Вся программная часть и алгоритмы, благодаря которым авторобот рулит, управляет двигателем, переключает передачи и тормозит, — российские. Сенсоры, вычислительный модуль, системы связи и навигации — зарубежные решения, обладающие санкционной устойчивостью. "В перспективе ожидается появление российских разработок", — добавил он.

У автономных грузовиков комплексная сенсорная система с круговым обзором, которая контролирует значительную дистанцию впереди. "За период действия программы экспериментально-правового режима компанией "Камаз" значительно усовершенствованы технологии высокоавтоматизированных транспортных средств, — рассказал Назаренко. — В частности, проведена доработка и настройка алгоритма удержания в полосе, увеличена дальность машинного зрения распознавания с 80 м до 120 м, дальность радарного зрения увеличена с 50 м до 180 м, дальность лидарного зрения — с 60 м до 120 м; с 16 м до 100 м увеличено расстояние детектирования полосы".

© Пресс-служба "КАМАЗ" (Ростех)

Назаренко отметил, что на текущем этапе управление машинами предусматривает участие оператора-логиста, который удаленно контролирует движение. "При наличии устойчивой связи (минимум 4G) оператор вправе временно вмешиваться в работу управляющих систем — в том числе дистанционно управлять грузовиком с использованием видеокамер, — сказал он. — Такое вмешательство носит эпизодический характер и допускается лишь для разрешения отдельных сложных ситуаций, например для выезда из затора или объезда препятствия, которое автономная система не может корректно обработать".

Погода против автоматики

Назаренко назвал успешный проезд робогрузовика "Камаз" по трассе М-11 в 2023 году не прорывным событием, а штатным этапом испытаний. "Для подтверждения надежности требуется многократная отработка в объеме порядка 1,5 млн поездок, — сообщил собеседник ТАСС. — Ключевым критерием зрелости технологии является отсутствие необходимости вмешательства оператора в управление — в том числе в различных погодных и световых условиях: при ярком солнце, облачности, дожде, снеге, метели, а также в разное время суток — днем, ночью, в сумерках и на рассвете".

По словам разработчика, погода существенно влияет на надежность работы автономной системы управления. "При ухудшении видимости <...> наблюдается снижение средней скорости движения транспортного средства — это обусловлено сокращением дальности обнаружения препятствий сенсорами", — объяснил он.

© Пресс-служба "КАМАЗ" (Ростех)

Для компенсации влияния дождя или снегопада используется фильтрация шумов и обработка изображения. "Текущие алгоритмы демонстрируют высокую эффективность в подавлении помех, вызванных дождем и снегом, однако приоритетной реакцией системы на ухудшение видимости остается снижение скорости движения", — пояснил Назаренко.

Роботы в потоке

Узнать роботов можно по знаку в виде буквы А спереди, а также информационным надписям на кабине. В перспективе такие автомобили планируется оборудовать унифицированными сигналами бирюзового цвета.

Назаренко сообщил, что за время эксплуатации робогрузовиков не было зафиксировано ни одной аварии, отметив, что предпосылки к авариям случаются по разным причинам. "Иногда это хулиганство водителей, которые видят робота и начинают перед ним выписывать разные пируэты, провоцируя машину на то или иное действие, — отметил он. — К сожалению, любят у нас люди, так сказать, проверить: а как сработает машина-робот в той или иной ситуации? Несколько раз с такими ситуациями машина-робот сталкивалась, но в целом таких ситуаций крайне мало".

Разработчик рекомендует соблюдать рядом с беспилотными автомобилями штатный режим движения, воздерживаться от провокационных маневров. Сигналить им бессмысленно: роботы реагируют только на движение других автомобилей.

Что дальше?

В настоящее время действия автоматики робоавтомобиля контролирует человек, сидящий за рулем и способный при необходимости взять управление на себя. Однако Назаренко отметил, что таких случаев все меньше — иногда они происходят из-за совершенствования программ и алгоритмов. В достаточно большом числе рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом оператор не участвует вообще. "Работа идет, и мы движемся к тому моменту, когда сможем уверенно говорить о том, что машина отрабатывает весь маршрут в 99,99% случаях без необходимости вмешательства. Мы ставим себе цель — в 2028 году начать заезды таких машин без водителей в кабине", — поделился планами главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "Камаз".

Виктор Бодров