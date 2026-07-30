WB банк сделал обслуживание счетов бесплатным для селлеров

Банк также отменил комиссии за переводы

Редакция сайта ТАСС

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© Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "WB банк" отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Решение принято в рамках пакета поддержки селлеров, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"WB банк" отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Это касается как тех, кто уже пользуется услугами банка, так и новых клиентов, которые только подключатся. Такое решение принято в рамках общего пакета мер поддержки селлеров", - сказано в сообщении.

Банк будет бесплатно предоставлять всем продавцам Wildberries ежемесячное обслуживание счета. Все внутрибанковские переводы, как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счет физлица, будут бесплатными, отметили в РВБ.

Переводы в рублях на территории России и в другие банки на счета юридических лиц, ИП и физических лиц, включая переводы со счета ИП на личный счет физлица в другом банке, также будут проводиться без комиссий, заметили представители компании.

Льготные условия обслуживания будут применяться автоматически: продавцам не нужно выполнять никаких специальных действий для их подключения. Достаточно иметь расчетный счет в WB Банке и быть зарегистрированным на портале продавца Wildberries, рассказали в пресс-службе.

Ранее в рамках программы мер поддержки "WB банк" и МКК "WB финанс" (выдает займы селлерам) предоставили кредитные каникулы продавцам - представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries.