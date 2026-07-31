Смоленская область в 2026 году направит 1 млрд рублей на агробизнес и сельхозпродукцию

Дополнительно 624 млн рублей было выделено на комплексное развитие сельских территорий

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей предусмотрено на поддержку малого агробизнеса и производство сельхозпродукции в Смоленской области в 2026 году в рамках проекта "Государство для людей". Еще 624 млн рублей выделено на развитие сельских территорий, сообщил в "Максе" губернатор Василий Анохин.

31 июля в Смоленске состоялась областная сельскохозяйственная выставка, организованная Министерством сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области. По словам губернатора, выставка подтвердила рост потенциала агропромышленного комплекса региона.

"В рамках федерального проекта "Государство для людей" на поддержку смоленских аграриев в 2026 году предусмотрено порядка 1 млрд рублей. Средства направлены на помощь малому агробизнесу, производство картофеля, овощей и зерновых культур. Дополнительно 624 млн рублей выделено на комплексное развитие сельских территорий", - написал Анохин.

Он пояснил, что среди мер поддержки - возмещение части затрат на производство и реализацию продукции, стимулирующие субсидии на увеличение выпуска картофеля и овощей открытого грунта, поддержка племенного животноводства, субсидии на культуртехнические и кадастровые работы, а также гранты для фермеров (в том числе участников и ветеранов СВО) и сельскохозяйственных кооперативов.

Выставка прошла на двух площадках: в культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялся семинар для сельхозтоваропроизводителей, а на площади Ленина - выставка-ярмарка с продукцией фермеров, техникой и удобрениями. Гости могли купить местные продукты, познакомиться с ремесленными изделиями, пообщаться с фермерами, узнать о новых аграрных технологиях, а праздничную атмосферу обеспечила концертная программа.

"В таком формате выставка состоялась впервые и показала свою востребованность. Мероприятие стало площадкой для делового общения, обмена опытом и демонстрации достижений. Такие мероприятия, безусловно, способствуют укреплению агропромышленного потенциала Смоленской области", - добавил Анохин.