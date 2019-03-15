ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Автопроизводитель Ford отзывает 74 тыс. автомобилей в Канаде и США из-за дефекта багажника. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press.

По сведениям агентства, отзыв касается моделей Focus в кузове хэтчбек и версии RS 2013-2017 модельных годов. Неисправность заключается в том, что при движении автомобиля на скорости менее 7 км/ч багажник можно открыть одной кнопкой, хотя стандарт предусматривает два действия для открытия замка.

Автопроизводитель заявил, что ему не известны несчастные случаи, к которым привела данная неисправность. Дефект будет устранен компанией бесплатно.