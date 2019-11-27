"Черная пятница": когда и где искать максимальные скидки

В России вновь проходит акция "Черная пятница". Магазины обещают скидки до 90%, но нужно быть внимательными, чтобы не натолкнуться на фейковый дисконт и не потратить лишнего.
Что такое "Черная пятница"?
Это пятница после Дня благодарения в США, которая открывает сезон рождественских распродаж главным образом в офлайн-магазинах. Как правило, приходится на промежуток с 23 по 29 ноября.
Хотя этот день и не официальный праздник, многие американцы берут отгулы, чтобы успеть в магазины. Исключение — сотрудники непосредственно ретейла, так как наплыв покупателей в "Черную пятницу" многократно возрастает.
Многие магазины в этот день открываются очень рано, а некоторые торговые центры начинают работать уже в полночь. А чтобы привлечь как можно больше посетителей, первым из них продавцы нередко предлагают самые большие скидки.
Почему эту пятницу назвали "черной"?
Традиция распродаж в пятницу после Дня благодарения появилась в США еще в XIX веке. Есть версия, что "черным" этот день в 1960-е назвали полицейские в Филадельфии — из-за сильных пробок на дорогах.
Современную трактовку чаще связывают с идиомой in the black, которая означает финансовый успех и отсылает к традиции отмечать прибыль в бухгалтерских книгах именно черным цветом.
Я могу участвовать в "Черной пятнице" в иностранных магазинах?
Да, можете.
Хотя изначально "Черная пятница" начиналась в офлайн-торговле, с развитием технологий она перешла и в онлайн, где плавно слилась со следующим за ней "Киберпонедельником".
Так, в 2018 году в США онлайн-продажи в этот день достигли $6,2 млрд, что примерно на 23% больше, чем годом ранее.
Облегчить ручной мониторинг магазинов могут сервисы — агрегаторы скидок, которые обычно также собирают список крупнейших американских торговых сетей. Например:
Но помните, что не все магазины доставляют заказы в Россию и вам могут понадобиться услуги компании-посредника.
А как проходит "Черная пятница" в России?
В России ее популяризировали сравнительно недавно — первая акция прошла в 2013 году. При этом если в США "Черная пятница" начиналась именно в розничных магазинах, а уже затем начала переходить в онлайн, то в России она сразу стартовала в интернете. Предложения магазинов аккумулируются в основном на двух главных ресурсах.
Изначально участники российской акции собирались на сайте www.blackfridaysale.ru. Площадка даже на какое-то время зарегистрировала соответствующий товарный знак. Но в 2016 году часть онлайн-ретейлеров отделилась и решила проводить альтернативную "Настоящую Черную пятницу" при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ее сайт — www.b-friday.com. Тогда же Роспатент отменил регистрацию бренда "Черная пятница" и признал его общественным достоянием. Теперь это название в России может использовать кто угодно, что, собственно, и делает большинство магазинов, чтобы привлечь внимание покупателей.
Организаторы первой акции — компания "Блэк Фрайдэй" — прогнозируют в этом году участие на площадке более 200 интернет-магазинов и онлайн-сервисов. При этом они ждут такой же потребительский трафик, как и в 2018 году, — примерно 3 млн человек. Средний чек тогда составил около 3 тыс. рублей. Так что, если показатели останутся прежними, оборот может достичь 9 млрд рублей.
По оценке организатора "Настоящей Черной пятницы" Марии Комендантовой, в этом году к их распродаже могут присоединиться до 100 магазинов. Это число стабильно уже не один год, ведь механика акции давно знакома и все компании прекрасно знают, какую выгоду получат.
Когда стартует "Черная пятница" и сколько она продлится?
На сайте www.blackfridaysale.ru "Черной пятницей — 2019" стал четверг — акция начнется 28 ноября в 00:00 мск.
"Настоящая Черная пятница" на сайте www.b-friday.com стартует 29 ноября в 00:00 мск.
В обоих случаях акция продлится три дня.
Все ли скидки будут честными?
За этим нужно внимательно следить. Известно, что продавцы часто искусственно завышают цены перед распродажами, чтобы потом создать видимость больших скидок.
Например, сайт Geektimes.ru изучил размер скидок у крупнейшего китайского онлайн-ретейлера AliExpress во время ежегодной распродажи 11 ноября. Авторы исследования запустили мониторинг цен на полмиллиона товаров за два месяца до начала распродажи и в итоге выяснили, что реальный дисконт более 10% действовал лишь на каждый четвертый товар. Почти половина товаров продавалась с совсем незначительными скидками, а 28% скидок и вовсе оказались липовыми. Лидерами по количеству фейкового дисконта на AliExpress стали женская одежда, детские товары и компьютеры.
Чтобы купить товар с хорошей скидкой, нужно заранее ознакомиться с магазинами, участвующими в акции, их сайтами и ценами на интересующие товары, говорят эксперты. Сравнить цены в разных магазинах и отследить изменение можно также в агрегаторах — например, "Яндекс.Маркет" показывает динамику за последние полгода.
Обе площадки, организующие "Черную пятницу", рассказали, что проводят предварительный выборочный мониторинг перед стартом акции, чтобы скидки были честными. К тому же пользователи всегда могут сообщить о случаях обмана. Тем более многие покупатели стали гораздо подкованнее — они и так заранее планируют покупки и следят за ценами в интернете.
И как не дать себя обмануть?
В 2018 году Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций.
Во-первых, ведомство отметило, что информация о товаре и цене должна быть полной, достоверной и четко сформулированной.
Во-вторых, напомнили покупателям в Роспотребнадзоре, купленные по акции товары можно обменять или вернуть в обычном порядке. То есть если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел вам по каким-то параметрам, то его можно обменять/вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. Но не забывайте об исключениях — нижнее белье, косметика, предметы личной гигиены, бытовая химия, мебель, ювелирные украшения и некоторые другие товары возврату и обмену не подлежат.
В-третьих, если покупка оказалась некачественной, то кроме обмена или возврата у продавца можно потребовать устранить недостатки или вернуть часть уплаченной стоимости.
А с жалобами россияне могут обратиться в местное управление Роспотребнадзора или через форму обращения на сайте.
В "Настоящей Черной пятнице" отметили, что проще всего отследить цену на технику. Так, на флагманы известных брендов скидки редко превышают 15–20%. И если вы видите дисконт 50% на новый iPhone, то, скорее всего, старая цена указана некорректно.
Также недобросовестные продавцы могут выдавать за доакционную стоимость самую первую цену товара. То есть, например, часы известного бренда появились два года назад и стоили X, спустя время после выхода новой версии они, естественно, подешевели, но скидку магазин отсчитывает все равно от X.
Как подготовиться к "Черной пятнице"?
- Определитесь с бюджетом, который готовы потратить. При этом откладывать деньги на "Черную пятницу" все-таки стоит заранее.
- Также лучше заблаговременно составьте список желаемых товаров, советуют ретейлеры. При этом старайтесь относиться к распродажам как к возможности купить нужные вещи со скидкой. Задайте себе вопрос, купили бы вы ту или иную вещь без нее. С другой стороны, в преддверии новогодних праздников "Черная пятница" может облегчить покупку подарков.
- Стоит также учитывать, что из-за роста продаж ретейлеры могут не успевать быстро отправлять заказы. Так что запаситесь терпением и будьте готовы, что придется подождать лишние несколько дней.
Здесь упоминался "Киберпонедельник". Это тоже распродажа? Когда она проходит?
"Киберпонедельник" придумали в США — для офисных работников, которые в понедельник после "Черной пятницы" продолжают покупки уже в интернет-магазинах. Сейчас обе эти распродажи слились в США в пятидневный марафон шопинга, который начинается в четверг на День благодарения, продолжается в "Черную пятницу", субботу и воскресенье, а заканчивается в "Киберпонедельник".
Россия переняла и эту распродажу, но проходит она в последний понедельник января. Ближайшая состоится 27 января 2020 года.
Арина Раксина, Мария Селиванова