Как снизить процент по ипотеке

Сбербанк второй раз за три месяца снизил ставки ипотечных кредитов и одновременно увеличил скидку для зарплатных клиентов, также улучшение условий коснется и рефинансирования кредитов других банков. Ранее, в августе, это же сделал и ВТБ, а в июле ипотечные ставки уменьшили банк "Открытие", Альфа-банк, Газпромбанк, "Дом.РФ" и другие организации. И в июне средняя ставка по ипотеке уменьшилась на 0,25%, до 10,28%, следует из данных ЦБ.
Таким образом, кредитные организации отыгрывают второе за год снижение ключевой ставки — до 7,25%. Как раз в конце июля банки рассказали ТАСС о планах удешевить ипотеку. При этом они рассчитывают, что это не последнее снижение в 2019 году, а значит, ипотека может стать еще дешевле. А что делать тем, у кого уже есть жилищный кредит? И под гораздо более высокий процент? Попробовать его рефинансировать. Но быть готовым, что это будет довольно сложно и долго.
Рассказываем, кому выгодно перекредитоваться и сколько это поможет сэкономить.
Кому выгодно перекредитование?
Людям, у которых ставка по ипотеке на несколько процентных пунктов выше рыночной, имеет смысл рефинансировать кредит.
Например, при кредите в 4 млн рублей на 10 лет, если ставка снижается с 12 до 10%, то аннуитетный платеж (при котором кредит выплачивается равными суммами в течение всего срока) уменьшится с 57,4 тыс. до 52,9 тыс. рублей. Таким образом снижение ставки на 2–3% сократит средний платеж по кредиту на 8–12%.
Ранее в "Дом.РФ" объясняли ТАСС, что "рефинансирование выгодно даже при снижении ставки на 0,5 п.п. Выгода складывается из двух составляющих: во-первых, уменьшается размер ежемесячного аннуитета, а во-вторых, сокращается общая сумма переплаты по кредиту".
Однако рефинансирование может быть невыгодно тем, кто почти выплатил кредит. Ведь в конце срока, как правило, в составе платежа остается только сумма основного долга, а проценты, на уменьшение которых и нацелено рефинансирование, уже почти выплачены. Так, эксперты ЦИАН, например, не рекомендуют затевать рефинансирование, если выплачивать долг осталось меньше пяти лет или 1 млн рублей.
Как рефинансировать ипотеку?
Есть два способа рефинансировать ипотеку.
Первый вариант — обратиться в свой банк и попросить снизить ставку по кредиту. Если тот согласится, то снизит ее либо в рамках действующего договора, либо при оформлении нового договора для погашения действующего.
Второй вариант — рефинансирование в другом банке. Тогда другая организация выдает ипотечный кредит на погашение того, который уже есть у человека. При этом заемщику не нужно получать согласие на рефинансирование у текущего кредитора.
Как проходит процесс перекредитования?
Чтобы рефинансировать ипотеку, нужно:
- выбрать подходящий банк — надежный и с выгодными условиями;
- подать заявку;
- собрать документы;
- получить новую ипотеку и погасить предыдущий долг. Непосредственно обмениваются деньгами банки без участия заемщика — тот должен подписать документы в новом банке и предоставить ему реквизиты старого для оплаты. Здесь стоит убедиться, что первоначальная ипотека полностью погашена, и взять справку об отсутствии задолженностей у предыдущего кредитора;
- переоформить обременение со старого банка на новый. Для этого нужно будет запросить дополнительные документы у предыдущего кредитора, с ними подать заявления о снятии с обременения и наложении нового через МФЦ или сайт Росреестра. Кредитные организации, как правило, помогают с этим процессом, который, кстати, не быстрый и может занять до месяца. А пока обременение не перейдет к новому банку, ставка по кредиту может быть выше.
Какие документы нужно собрать?
Обращаясь за рефинансированием, ипотечник должен представить:
- действующий кредитный договор;
- отчет об оценке недвижимости;
- документы на недвижимость;
- справку об остатке ссудной задолженности и отсутствии просроченной задолженности;
- документы, подтверждающие доход.
Сколько стоит процедура перекредитования?
Расходы на сбор необходимых для рефинансирования ипотеки документов редко превышают 10–15 тыс. рублей, подсчитали в свое время в "Дом.РФ".
Например, в Москве около 5 тыс. рублей придется заплатить за оценку недвижимости, 1 тыс. рублей составит госпошлина за регистрацию новой ипотеки, и, возможно, придется потратиться на новую страховку (размер зависит от суммы, на которую страхуют). "В любом случае затраты на рефинансирование будут компенсированы в течение полугода", — отмечали в "Дом.РФ".
Справки об остатке задолженности, характере погашения, а также реквизитах для погашения выдаются предшествующим кредитором бесплатно.
Может ли банк отказать в рефинансировании ипотеки?
Может. Организации одобряют рефинансирование точно так же, как и получение обычного ипотечного кредита.
Банк проверит, как заемщик обслуживал действующий кредит. Безупречная история ипотечных выплат — одно из ключевых условий рефинансирования, как правило. А вот если были просрочки, то в перекредитовании скорее всего откажут.
Недвижимость, купленная в ипотеку, находится у банка в залоге, и при перекредитовании ее снова оценят. Если квартира пришла в негодность или находится в аварийном доме, заемщику также могут отказать.
Банк изучит и платежеспособность заемщика. Дохода клиента должно хватать для обслуживания ипотеки. Эксперты советуют направлять на оплату всех имеющихся кредитов (не только ипотечного) не больше 40–50% семейного бюджета.
Если заемщик соответствует всем требованиям кредитной организации, то у него есть все шансы снизить ставку по кредиту и сэкономить на платежах.
Мы также рассказывали, как уйти на "ипотечные каникулы" и что нужно знать, прежде чем вообще "влезать в ипотеку".
Мария Селиванова, Арина Раксина