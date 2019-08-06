Как снизить процент по ипотеке

Сбербанк второй раз за три месяца снизил ставки ипотечных кредитов и одновременно увеличил скидку для зарплатных клиентов, также улучшение условий коснется и рефинансирования кредитов других банков. Ранее, в августе, это же сделал и ВТБ, а в июле ипотечные ставки уменьшили банк "Открытие", Альфа-банк, Газпромбанк, "Дом.РФ" и другие организации. И в июне средняя ставка по ипотеке уменьшилась на 0,25%, до 10,28%, следует из данных ЦБ.

Таким образом, кредитные организации отыгрывают второе за год снижение ключевой ставки — до 7,25%. Как раз в конце июля банки рассказали ТАСС о планах удешевить ипотеку. При этом они рассчитывают, что это не последнее снижение в 2019 году, а значит, ипотека может стать еще дешевле. А что делать тем, у кого уже есть жилищный кредит? И под гораздо более высокий процент? Попробовать его рефинансировать. Но быть готовым, что это будет довольно сложно и долго.

Рассказываем, кому выгодно перекредитоваться и сколько это поможет сэкономить.