Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США

Максимум российских вложений за последние 12 лет наблюдался в 2010 году — тогда они превышали $170 млрд, но с тех пор уменьшились. В начале 2018 года их объем упал ниже $100 млрд — до $96,9 млрд, в апреле инвестиции сократились до $48,7 млрд, а в мае еще до $14,9 млрд, и вот спустя год — до $10,85 млрд. Это минимум с весны 2007 года.

Хотя в прошлом году эксперты Совета по международным отношениям заявляли, что Россия просто "спрятала" часть в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах. Схема покупки госдолга США такова, что если инвестор приобретает ценные бумаги, например, через бельгийский банк-депозитарий, то этот объем будет учитываться на балансе именно Бельгии.

При этом отследить, сколько продал именно ЦБ, сложно, так как данные американского Минфина отражают статистику по всем резидентам. А в их число могут входить и коммерческие банки, и частные инвесторы.