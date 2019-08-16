Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США

В июне 2019 года Россия сократила объем вложений в облигации правительства США на $1,2 млрд — до $10,848 млрд. Об этом говорится в материалах американского Минфина, которые традиционно публикуются через полтора месяца.
Еще в мае 2018 года — после апрельских санкций — Россия выбыла из числа 30 крупнейших держателей госбондов США и с тех пор держит курс на снижение инвестиций в них.
Что такое казначейские бумаги США?
Ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов США. Ими владеют иностранные юридические и физические лица, компании, фонды и частные инвесторы.
Для чего ими торгуют?
Облигации Казначейства США используются для финансирования государственного долга страны. Торговля ими позволяет американскому правительству получать дополнительные средства для финансирования госрасходов в условиях большого бюджетного дефицита — $119,7 млрд в июле 2019 года. Суммарный дефицит бюджета США за финансовый 2018 год составил $779 млрд — самый большой показатель за последние шесть лет, отмечали СМИ, а в текущем году он грозит перевалить за $1 трлн.
Инвесторы в свою очередь обеспечивают сохранность резервных денежных средств и формируют долларовую "подушку безопасности". Доходность американских ценных бумаг сравнительно невысока. Но так как США — одна из крупнейших мировых экономик, это позволяет рассчитывать на гарантированный возврат средств при любых условиях.
Сколько Россия продала облигаций?
Максимум российских вложений за последние 12 лет наблюдался в 2010 году — тогда они превышали $170 млрд, но с тех пор уменьшились. В начале 2018 года их объем упал ниже $100 млрд — до $96,9 млрд, в апреле инвестиции сократились до $48,7 млрд, а в мае еще до $14,9 млрд, и вот спустя год — до $10,85 млрд. Это минимум с весны 2007 года.
Хотя в прошлом году эксперты Совета по международным отношениям заявляли, что Россия просто "спрятала" часть в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах. Схема покупки госдолга США такова, что если инвестор приобретает ценные бумаги, например, через бельгийский банк-депозитарий, то этот объем будет учитываться на балансе именно Бельгии.
При этом отследить, сколько продал именно ЦБ, сложно, так как данные американского Минфина отражают статистику по всем резидентам. А в их число могут входить и коммерческие банки, и частные инвесторы.
Какие страны больше всего вкладывают в госдолг США?
Первую пятерку основных держателей казначейских бумаг США в июне традиционно открывают азиатские страны: Япония с вложениями на сумму $1,122 трлн и Китай — $1,112 трлн. Хотя китайские власти на фоне торговой войны с США за год снизили инвестиции — с $1,171 трлн в июне 2018 года.
На третьем месте находится Великобритания, инвестировавшая в американские ценные бумаги $341,1 млрд. Замыкают список Бразилия и Ирландия с $311,7 млрд и $262,1 млрд соответственно.
Почему Россия "сбросила" столько ценных бумаг США?
Еще в 2018 году, отвечая на вопрос депутатов Госдумы, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что российские власти проводят перераспределение международных резервов.
Аналитики связали эти действия с ростом геополитической напряженности на фоне ужесточения антироссийских санкций. С прошлого года США неоднократно расширяли ограничительные меры против России, а 19 августа вступает в силу второй пакет санкций по "делу Скрипалей". Кроме того, американские власти рассматривают несколько законопроектов, которые предполагают запрет операций с российским госдолгом, удар по энергетике и усиление действующих рестрикций.
Таким образом, отечественные власти хотят обезопасить активы от возможной заморозки со стороны американских властей. Конечно, подобная заморозка остается крайней мерой и грозит значительным репутационным ударом по США, но они так уже делали — например, с Ираном.
Есть альтернативы американским ценным бумагам?
С одной стороны, Россия стабильно наращивает долю золота в структуре международных резервов — с $60,2 млрд в начале 2017 года до $101,9 млрд в июле 2019 года. Агентство Bloomberg даже предсказало, что российские золотовалютные резервы могут впервые за восемь лет превысить резервы Саудовской Аравии, что позволит России занять четвертое место в мировом рейтинге по этому показателю.
С другой, по мнению экспертов, альтернативой по-прежнему остаются гособлигации других развитых стран — например, в евро и иенах.
Арина Раксина