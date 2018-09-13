Эксперты: ЦБ 14 сентября не пойдет на повышение ключевой ставки

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России на заседании совета директоров 14 сентября сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне 7,25% годовых, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, регулятор сейчас не пойдет на повышение ключевой ставки, несмотря на рост инфляционных рисков, снижение курса рубля и опасение введения в ноябре новых санкций США.

Обсуждение возможности повышения ключевой ставки 14 сентября захватило рынок после прозвучавшего на пресс-конференции в начале месяца заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о появлении некоторых факторов, которые позволяют "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки. Набиуллина отметила, что инфляция возвращается к цели ЦБ РФ на уровне 4% чуть быстрее, чем прогнозировалось ранее, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов. Глава ЦБ добавила, что регулятор видит повышенную волатильность на финансовых рынках - и не только в России, но и в мире.

Именно возросшая волатильность рубля на фоне санкционных опасений стала одним из факторов ускорения инфляционных ожиданий с момента предыдущего заседания совета директоров ЦБ РФ 27 июля. Так, в августе инфляционные ожидания россиян выросли до 9,9% с 9,7% в июле, а курс доллара с 27 июля по сегодняшний день увеличился к рублю на 9,3%, евро - на 8,8%. На фоне санкционных опасений и слабого рубля продолжает расти доходность 10-летних ОФЗ. В августе она достигла 8,4% против 7,7% в июле, а в начале сентября превысила 9%.

27 августа начали действовать очередные ограничения США в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Однако опасения финансистов вызывают возможные ноябрьские санкции, в числе которых предполагается фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Не время повышать ставки

Предыдущий раз ЦБ РФ повышал ключевую ставку в декабре 2014 года. Однако на тот момент волатильность рубля и инфляционные риски были значительно выше нынешних значений, а регулятор тогда объяснил свое решение повысить ключевую ставку с 10,5% сразу до 17% необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски. По мнению экспертов, сейчас нет необходимости в повышении ключевой ставки даже на 25 базисных пунктов (б.п.).

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов ожидает, что ЦБ РФ 14 сентября сохранит ставку на уровне 7,25%, поскольку серьезных инфляционных рисков пока не возникло, а текущий валютный курс позволяет инфляции остаться в рамках прогноза ЦБ на 2018 и 2019 годы.

"Естественно, если произойдет более серьезное ослабление рубля в дальнейшем, тогда ЦБ поднимет ставку. Но сейчас необходимости поднимать ставку нет. Все, что сейчас есть, вызвано пока что негативными ожиданиями. Поднимать ставку на небольшую величину - 25 б.п. или 50 б.п. - означает подогреть ожидания повышения ставки в будущем, подстегнуть распродажи на рынке ОФЗ, дополнительно раскачав лодку", - полагает эксперт.

По его словам, ослабление рубля в последнее время не было настолько резким, чтобы регулятору пришлось повышать ключевую ставку. "Рубль за сентябрь ослаб на 3,9%, а за август на 5,8% - это в сумме даже меньше 10%. Если бы рубль ослаб на 10% за месяц, это было бы серьезным аргументом для повышения ставки", - добавил Мурашов.

По прогнозу главного экономиста ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олега Кузьмина, изменений ключевой ставки 14 сентября не будет, но риторика ЦБ окажется жесткой. "С одной стороны, явно выросли инфляционные риски - они связаны с тем, что инфляция может быть выше 5,5% в марте-апреле 2019 года. ЦБ, наверное, должен дать понять, что если он видит, что инфляционные риски могут привести к значительному отклонению инфляции от цели на длительный период времени, он может рассмотреть возможность поднять ставки. Но при этом, наверное, пока еще рано так резко менять траекторию ставки, и ЦБ предпочтет пока еще просто дать жесткий сигнал, а ставку не менять", - прогнозирует экономист.

По словам эксперта, возможны сценарии, при которых ставку не придется повышать - "если нефть останется на текущих уровнях, если не будет новых санкций и если динамика инфляции окажется лучше ожиданий". "В принципе, все вместе это, наверное, сложно рассматривать как базовый сценарий, но ничего из этого не является невозможным. Поэтому вполне ЦБ может пока еще посмотреть, как ситуация будет развиваться", - полагает Кузьмин.

Вопрос риторический

Вместо повышения ставки ЦБ может поменять риторику, полагают эксперты. "Заседание 14 сентября будет с пресс-конференцией Эльвиры Набиуллиной и публикацией доклада по денежно-кредитной политике. Так что у ЦБ РФ есть дополнительные инструменты, чтобы уверить рынки в контроле за ситуацией. Для успокоения инвесторов может быть достаточно того, чтобы показать адекватную оценку сложившейся ситуации и сохранить "холодную голову", - комментирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Интрига 14 сентября заключается в том, насколько сильно ЦБ поменяет риторику, полагает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее ожиданиям, ключевая ставка на заседании 14 сентября останется без изменений. При этом, если ЦБ оставит в своем комментарии слова о том, что видит потенциал для снижения ставки в 2019 году, это будет достаточно мягкая риторика, полагает аналитик.

"Если ЦБ все-таки риторику сделает такой, что потенциал снижения уже ограничен, и есть факторы для повышения ставки, то это будет ужесточением комментария, который будет готовить рынок к повышению ставки", - сказала Орлова. По ее мнению, даже если бы ЦБ решился на повышение ставки, ему удалось бы это сделать не раньше второго квартала 2019 года. "Потому что сначала ЦБ должен подготовить рынок к тому, что он будет повышать, а не снижать, ставку, потом он должен посмотреть, каким будет уровень инфляции", - пояснила она.

Аналитики "ВТБ Капитал" полагают, что ключевая ставка останется без изменений 14 сентября, а в пресс-релизе ЦБ укажет на возросшие риски и при этом отметит, что в условиях повышенной волатильности и, как следствие, повышенного статистического шума на валютном рынке получение более четкого сигнала требует большего времени.

Кроме того, по мнению экономиста "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александра Исакова, регулятор 14 сентября заявит об отсутствии потенциала для снижения ставки. "Мы полагаем, что по итогам заседания будет заявлено, что Банк России не видит пространства для снижения ключевой ставки до конца 2018 года или, возможно, второго квартала 2019 года. При этом в пресс-релизе вряд ли что-то будет сказано о возможности ужесточения денежно-кредитной политики", - считает он.

Повышать нельзя оставить

Хотя у регулятора действительно появились некоторые факторы в пользу обсуждения потенциального повышения ключевой ставки, власти и бизнес незадолго до заседания совета директоров ЦБ неоднократно высказывались в пользу сохранения показателя на прежнем уровне. Так, помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что, возможно, некие основания для повышения ключевой ставки есть, однако "это будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета".

По словам главы РСПП Александра Шохина, бизнес рассчитывает, что на заседании совета директоров 14 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,25%. "Я считаю, что не надо ее повышать, что надо дождаться промежуточных выборов в Конгресс [США], я имею в виду - этого адского санкционного закона, потому что при том, что мы более-менее понимаем, что там может быть,... степень жесткости может быть различной", - сказал он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что поддерживает сохранение или снижение ключевой ставки ЦБ. "Я считаю - конечно, не поднимать. Чем дешевле [заемные средства для промышленности], тем лучше", - сказал министр, отвечая на вопрос, является ли он сторонником сохранения ключевой ставки.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, совет директоров Банка России на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. "Есть вещи, которые позволяют не повышать ключевую ставку - например, уровень инфляции ниже целевого до сих пор, и я допускаю, что мы не дойдем до 4% к концу года. Второе - то, что цена на мировых рынках на нефть высокая, наши международные резервы растут, несмотря на все волатильные явления на финансовом рынке. Поэтому мой прогноз - что ставка будет сохранена на текущем уровне. К сожалению, она вряд ли будет понижена с учетом внешних причин, но и вряд ли будет повышена", - сказал Аксаков.

Прогнозы уровня ставки:

Райффайзенбанк - 7,25%

ИК "Ренессанс Капитал" - 7,25%

JP Morgan - 7,25%

Альфа-Банк - 7,25%

Citibank - 7,25%

"Открытие" - 7,25%

BofA Merrill Lynch - 7,25%

Morgan Stanley - 7,25%

ФГ БКС - 7,25%

"ВТБ Капитал" - 7,25%.