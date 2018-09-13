Первый трансформатор для Мурманского транспортного узла введут в строй до конца года

МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Мурманский транспортный узел до конца получит первый автотрансформатор в рамках работ по обеспечению энергоснабжения проекта. Об этом сообщила в четверг мурманский губернатор Марина Ковтун на совещании в областном правительстве.

"Для обеспечения электроэнергией вводимых в эксплуатацию крупных промышленных объектов и повышения надежности энергоснабжения действующих потребителей принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт "Мурманская", первый автотрансформатор планируется ввести уже в конце этого года", - сказала глава региона.

Для обеспечения работы всей новой железнодорожной инфраструктуры проекта Мурманского транспортного узла также предусмотрено строительство тяговой подстанции Лавна 150 кВ. Технологическое присоединение будет обеспечено со строительством двух воздушных линий электропередач от подстанции "Мурманская". Проект строительства уже включен в инвестиционную программу региональной энергокомпании "МОЭСК".

Говоря о самом проекте создания Мурманского транспортнрго узла, губернатор отметила, что сегодня его статус одного из крупнейших логистических национальных проектов на Северо-Западе страны неоспорим. "Создание на западном берегу Кольского залива глубоководного морского порта, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг", - необходимое и обязательное условие для решения задач по развитию Арктической зоны России. Кроме того, новый порт позволит максимально использовать транзитный и ресурсный потенциал Мурманской области в интересах страны", - сказала Ковтун.