ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 17,75% до 24% годовых. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора, распространенном в четверг.

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"Совет по монетарной политике решил повысить ставку по недельным операциям РЕПО с 17,75% до 24% годовых", - отмечается в коммюнике.

Вслед за этим заявлением курс турецкой лиры по отношению к доллару США вырос до 6,051.

Турецкая валюта с начала 2018 года сильно обесценилась к доллару и евро, а 10 августа она обновила исторический рекорд падения, завершив день на отметке 6,41 лиры за доллар. Столь значительное падение лиры было вызвано ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном, а также введением дополнительных пошлин США на турецкие сталь и алюминий.