Кадыров: в Чечне есть все условия для проведения Северо-Кавказского экономического форума

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с инициативой провести в республике Северо-Кавказский экономический форум в 2019 году.

"Для принятия политиков и бизнесменов нужна серьезная база. Я глубоко изучил наши возможности, считаю, что в Чечне есть идеальные условия. Отели, конференц-залы мирового уровня, транспортные магистрали, воздушное, автомобильное сообщение, высокий уровень безопасности", - написал он в своем канале в Telegram.

По его словам, проведение экономического форума на Северном Кавказе станет серьезным стимулом для развития экономики всего региона и всей России. "Мы готовы в сжатые сроки реализовать проекты, которые дополнительно потребуются к форуму", - добавил он.

Ранее полномочный представитель главы государства в СКФО Александр Матовников на встрече с депутатами Госдумы от регионов РФ сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения Северо-Кавказского экономического форума. Мероприятие запланировано на осень 2019 года.