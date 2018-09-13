Следующий раунд трехсторонних консультаций по газу РФ-ЕС-Украина пройдет 26 сентября

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры по газу в формате Россия - ЕС - Украина на экспертном уровне состоятся 26 сентября. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"12-13 сентября 2018 года в Брюсселе состоялся первый раунд трехсторонних технических консультаций Украина - ЕС - РФ по вопросам транспортировки газа происхождением из Российской Федерации газопроводами Украины, - говорится в сообщении. - В ходе технических консультаций эксперты Украины, ЕК и РФ обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах - членах ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской газотранспортной системы в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации".

По данным украинского внешнеполитического ведомства, "достигнута договоренность о проведении следующего раунда консультаций 26 сентября".

Минэнерго РФ подтвердило, что эксперты России, Еврокомиссии и Украины 26 сентября проведут трехсторонние переговоры по газу. "Основная тема - прогнозы по спросу на газ до 2030 года", - сообщил ТАСС представитель Минэнерго.

12-13 сентября в Брюсселе состоялся первый раунд трехсторонних технических консультаций по транспортировке российского газа через Украину. Стороны обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской газотранспортной системы в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский по итогам консультаций в Брюсселе, на следующих переговорах Еврокомиссия, Eurogas (объединяет компании и международные организации, связанные с оптовым и розничным распределением газа в Европе) и европейские энергетические компании представят свои презентации по прогнозу спроса на газ в ЕС.

"Мы договорились, что будет несколько презентаций", - сказал Яновский. Российская сторона также представит свой прогноз. "Наши российские эксперты будут иметь возможность высказаться на эту тему. Очевидно, что прогнозы будут отличаться. Вероятно, будет какое-то резюме по результатам [обсуждения]", - добавил замминистра энергетики РФ.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.