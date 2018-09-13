В Российском союзе туриндустрии заявили о падении доходности турбизнеса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Доходность туристического бизнеса падает, несмотря на показатели роста турпотоков внутри страны и за рубеж, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"На самом деле маржинальность, то есть доходность турбизнеса падает, несмотря на то что по статистике у нас объемные показали, растет поток и за рубеж и внутри страны. Но это вызвано целым рядом факторов. Туроператоры и гостиницы стараются удержать цену за счет собственной прибыли и доходности при таких условиях как: дополнительные тарифы, которые повышаются, изменения валютного курса, которые неблагоприятно сказываются на выездном рынке, увеличение налогового бремени и другие платежи", - заявил Барзыкин в беседе с ТАСС.

По его словам, такая ситуация "увеличивает риски на потребительском рынке, потому что запас прочности ограничен". Это не нормально, сказал представитель РСТ, "поэтому такие планы, как введение туристского сбора, увеличение НДС на 2%, серьезно влияют на перспективы бизнеса и на его развитие". Все это стагнирует рынок, несмотря на то что ситуация выглядит стабильной, добавил эксперт.

Ранее АТОР сообщил, что Министерство финансов РФ поддержит идею введения туристического сбора для регионов "Золотого кольца" России и других субъектов, если они выйдут с такими предложениями. Речь идет о идее предоставить регионам право с 2020 года вводить на своей территории туристический сбор - аналог курортного сбора, который, по предварительным данным, составит 1-2% от стоимости проживания. Сумму сбора, как в случае с курортным налогом, города "Золотого кольца" будут определять сами, отметили в АТОР.

РСТ против введения туристического сбора

"Мы категорически не поддерживаем введение туристического сбора, потому что эта практика не годна. Люди должны потреблять услуги, сервисы и за это платить, естественно на это и регион, и бюджеты всех уровней должны жить. А Минфин должен выделять соответствующие средства через программы. А не заниматься либо неналоговыми сборами, как курортный сбор, его толком некому собирать, потому что организованные средства платят, а остальные нет, тоже самое может произойти и с туристическим сбором, тем более они предлагают его зачислять в общий бюджет. Он, конечно, там затеряется, и туризм как таковой ничего не получит", - заключил эксперт.