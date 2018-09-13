Производители солнечных батарей и трикотажа претендуют на льготные займы фонда на Кубани

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать заявок на льготные займы поданы в краснодарский фонд развития промышленности, в числе предложенных проектов производство солнечных батарей, сообщил ТАСС директор фонда Дмитрий Королев.

"Официально подано 14 проектов, по которым ведётся работа. Среди предложений есть производство мебели, солнечных аккумуляторов, расширение производства лекарственных средств, производство упаковки, электрооборудования. Есть проект по легкой промышленности - производитель шуб и шапок планирует строительство второго завода, где будут производить трикотаж", - рассказал Королев.

Он отметил, что проектов, по которым готовятся заявки, также достаточно много.

Собеседник агентства добавил, что в 2018 году для займа доступны 500 млн рублей. В настоящее время из этих средств выданы первые два займа, в сумме на 67 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 2018 года в Краснодарском крае работает региональный фонд развития промышленности, где предприятия могут на конкурсной основе получить кредиты под 5-6% годовых, что ниже рыночных ставок. Кроме того, краснодарский бизнес привлекает средства из федерального ФРП: в 2017 году получено займов на 300 млн рублей.