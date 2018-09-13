{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Трансконтейнер" открыл представительство в Монголии

Новая структура получила название "Трансконтейнер Монголия"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский оператор контейнерных интермодальных перевозок "Трансконтейнер" открыл дочернюю компанию в Монголии, сообщил перевозчик. Структура, офис которой располагается в городе Улан-Батор, получила название "Трансконтейнер Монголия".

"Трансконтейнер Монголия" будет заниматься экспедированием перевозок грузов в контейнерах по территории Монголии, управлять и осуществлять диспетчерский контроль над вагонным и контейнерным парком ПАО "Трансконтейнер" на территории Монголии и ключевых пограничных переходах, а также выстраивать технологическое взаимодействие с компаниями-экспедиторами монгольского транспортного рынка", - отметили в компании.

Ранее "Трансконтейнер" совместно с партнерами запустили регулярный контейнерный сервис по доставке грузов из Китая через территорию Монголии в Екатеринбург.

"Трансконтейнер" входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа Fesco (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25% "Трансконтейнера", ООО "Енисей Капитал" принадлежит 24,5%.

Теги
РоссияКитайМонголияСвердловская область
Санкции в отношении России
ВЭБ решил оставить за собой право обжаловать решение суда ЕС по санкциям
Старший вице-президент Внешэкономбанка Игорь Краснов отметил, что сейчас проводится правовой анализ решения, вынесенного Европейским судом общей юрисдикции
Читать полностью