Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусской птицефабрики

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 14 сентября вводит временные ограничения на поставки с белорусской птицефабрики "Рассвет" в связи с повторным обнаружением в продукции предприятия остатков ветеринарных препаратов кокцидиостатиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, указанный препарат имеет широкий спектр негативных воздействий на здоровье человека - оказывает нефротоксическое, мутагенное, канцерогенное и тератогенное влияние. Результатом регулярного употребления людьми яиц и мяса птицы с содержанием кокцидиостатиков может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма. Необходимо учитывать, что термическая обработка не разрушает эти вещества, подчеркнули в российском ведомстве.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции "Витебской бройлерной птицефабрики" в связи с обнаружением сальмонелл в мясе птицы, предприятия "Молоко", (Витебск, производственный цех г. Городок) из-за превышения массовой доли бензойной кислоты в твороге, ООО "ЭкспортАльфаГрупп" из-за выявления бактерий группы кишечной палочки в говядине, филиала по производству сыров "Рогачевского МКК" из-за превышения массы препарата натамицин в сыре.

Как сообщалось ранее, всего в список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входит около 60 компаний.