Госдеп оценил потери РФ из-за санкций США в десятки миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Российская экономика потеряла в результате санкций США десятки миллиардов долларов. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.

"Мы считаем, что наши санкции в совокупности стоили российскому правительству десятки миллиардов долларов, помимо более широкого воздействия на принадлежащие государству сектора, а также в целом сковывающего влияния на перспективы [дальнейшего роста] российской экономики", - говорится в тексте вступительного слова Сингх, которое было подготовлено к слушаниям с ее участием в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Эти слушания посвящены рассмотрению американской политики санкций в отношении целого ряда стран, включая Россию.

С точки зрения Сингх, российские власти в настоящее время несут "подлинные издержки", вызванные использованием Западом санкций. Эти издержки "будут стабильно расти", если Москва не изменит свой внешнеполитический курс, заявила американский дипломат. В связи с этим она напомнила, что под рестрикции США и их союзников в Европе попали "одни из наиболее известных компаний России".

Кроме того, санкции были направлены на часть "самых близких" президенту Владимиру Путину лиц и руководителей чрезвычайно крупных российских банков и энергетических компаний, считает Сингх. Как она признала, США за счет этого добиваются в том числе разрыва деловых связей между российским и международным деловым сообществами.

Наконец, Вашингтон "активно взаимодействует с трансатлантическими союзниками", пытаясь сохранить "сильный и единый подход" к политике санкций в отношении Москвы, добавила помощник госсекретаря США.