Минфин США признал, что не может противостоять РФ в экономической сфере, как Ирану и КНДР

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США, вводя санкции в отношении России, не могут использовать те же методы, которые задействовали против Ирана и КНДР. Об этом заявил в четверг помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.

"Мы не можем противостоять российской агрессии так же, как мы делаем это с КНДР и Ираном. Российская экономика является крупной и хорошо интегрированной в мировую экономику, международную финансовую систему и глобальные цепочки поставок", - говорится в тексте вступительного слова Биллингсли, которое было подготовлено к слушаниям с его участием в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"По этой причине министерство финансов использует точечные методы, чтобы обеспечить максимальное давление на Россию, но в то же время минимизировать нежелательные побочные эффекты для [экономики] Соединенных Штатов, наших европейских союзников и мировой экономики", - отметил он.

Слушания в Палате представителей Конгресса посвящены обзору американской политики санкций в отношении нескольких стран, включая Россию.