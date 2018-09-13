Трамп: США не испытывают давления в вопросе заключения сделки с Китаем

ТАСС, 13 сентября. Вашингтон не испытывает давления в вопросе заключения торговой сделки с Пекином. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы не находимся под давлением, связанным с заключением сделки с Китаем, под давлением находятся они..., - написал президент США в Twitter. - Наши рынки растут, а их - терпят крах".

В среду газета The Wall Street Journal информировала о том, что США предложили Китаю провести в ближайшее время новый раунд переговоров, касающихся взаимных торговых претензий. В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что власти Китая приветствовали приглашение Вашингтона.