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Торговая война

Трамп: США не испытывают давления в вопросе заключения сделки с Китаем

Глава Белого дома подчеркнул, что рынки КНР терпят крах

ТАСС, 13 сентября. Вашингтон не испытывает давления в вопросе заключения торговой сделки с Пекином. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

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"Мы не находимся под давлением, связанным с заключением сделки с Китаем, под давлением находятся они..., - написал президент США в Twitter. - Наши рынки растут, а их - терпят крах".

В среду газета The Wall Street Journal информировала о том, что США предложили Китаю провести в ближайшее время новый раунд переговоров, касающихся взаимных торговых претензий. В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что власти Китая приветствовали приглашение Вашингтона.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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