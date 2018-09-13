ФАС поддержала реформу тарификации в ОСАГО

"Мы полностью поддерживаем концепцию ЦБ, - сказал он. Тарифный коридор - это та мера, которая позволит нам, некоторым образом, я надеюсь, изменить всю систему отношений".

"Аварийность на дорогах - это те издержки, которыми страховая организация не управляет. И, соответственно, при назначенном тарифе она не может на это никак влиять", - добавил он.

Введение тарифного коридора, увеличение "разбега" по коэффициенту бонус-малус (КБМ, скидка на полис за безаварийную езду и надбавка за совершенные аварии - прим. ТАСС) позволят страховым организациям управлять этими издержками, считает Кашеваров. "Повышение доходности страховых организаций может быть не только за счет повышения тарифов, но и снижения издержек. Соответственно, издержки могут быть снижены более ответственным поведением водителей на дорогах", - сказал он. По его мнению, в КБМ можно также учитывать не только сам факт совершенной водителем аварии, но и размер причиненного вреда.

Замглавы ФАС считает, что реформа ОСАГО должна привести к росту выплат.

"В перспективе мы за счет снижения издержек спокойно, я надеюсь, придем к тому, что выплаты по возмещению будут реальными. И количество жалоб, которые в том числе мы как ФАС получаем на недоплаты, и деятельность автоюристов, о которых говорят страховые организации - это тоже сойдет на нет", - сказал он.

По словам Кашеварова, его ведомство поддерживает предложение Минфина об отмене территориального коэффициента при расчете цены ОСАГО. "Он абсолютно бессмыслен, если мы идем к персонификации (тарифа). Потому что если так разобраться, то территориальный коэффициент - это все равно, что коэффициент на число аварий, в которых приняли участие блондины и брюнеты", - считает Кашеваров.

Реформу ОСАГО планируется провести в несколько этапов - первым должно стать предложенное расширение тарифного коридора. Вторым - предложенная Минфином отмена ряда коэффициентов в ОСАГО и введение полисов с разными лимитами и сроками действия. Итогом реформы должна стать возможность установления индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя в зависимости от его характеристик.