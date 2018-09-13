Новак: РФ и США разделяют взгляды, что энергетика не должна быть инструментом давления

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за прозрачность мировых энергорынков и право потребителя выбирать источник поставок, США имеют похожие взгляды, заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед встречей с главой минэнерго США Риком Перри в Москве.

"Я рад, что у нас с вами очень похожие взгляды на то, что энергетика не должна быть инструментом давления, потребитель должен иметь право выбирать источник поставок", - сказал Новак.

Перри, планирующий обсудить в Москве проект поставок российского газа "Северный поток - 2", также призвал Россию занимать позицию ответственного производителя, не допуская использования энергоресурсов для влияния на рынки. "Как ведущие производители энергоресурсов мы можем сотрудничать, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков", - заявил Перри.

Ранее минэнерго США сообщило, что, помимо газопровода "Северный поток - 2", против строительства которого выступают США, глава ведомства обсудит в Москве вопросы кибербезопасности и ядерный арсенал РФ.

Перри находится в Москве по приглашению Новака. Он планирует также встретиться с первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым.