Министр соцполитики Украины заявил, что страна не выполнила 15 обязательств перед МВФ

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина не выполнила 15 обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) для продолжения сотрудничества и предоставления очередного транша макрофинансовой помощи. Об этом сообщил в четверг министр социальной политики Андрей Рева.

"Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно 15 таких невыполненных обязательств", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По словам Ревы, миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными для достижения макрофинансовой стабильности", - заявил он. Один из таких вопросов, отметил он, - это урегулирование цены на газ, которую стороны обсуждают с 2008 года. "Тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, $10 млрд, но этот "маяк" тогда выполнен не был", - сказал он. При этом Рева добавил, что правительство ведет переговоры с МВФ, чтобы установить "справедливую для людей" цену на газ, делает все для того, чтобы "это повышение было минимальным".

В Киев с 6 по 19 сентября прибыла миссия МВФ, которая проводит переговоры о продолжении кредитования.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд обещал выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на получение очередного транша от МВФ осенью этого года. Киев рассчитывает на сумму не менее $2 млрд.

Среди основных требований фонда - повышение цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Кабинет министров должен был повысить цену на газ для населения еще весной текущего года, но не сделал этого. Фонд ранее также неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами украинских властей по искоренению коррупции.