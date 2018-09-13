Курс бразильского реала упал до исторического минимума по отношению к доллару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Курс бразильского реала упал в четверг по отношению к доллару до минимального значения за всю историю своего существования. На момент закрытия торгов за единицу американской валюты давали 4,196 реала.

За сутки реал упал на 1,2%. Предыдущий рекордно низкий курс бразильской валюты на момент закрытия торгов был зафиксирован 21 января 2016 года, когда доллар стоил 4,166 реала. Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу в четверг также упал на 0,66% - до 74627 пунктов.

По данным информационного интернет-портала UOL, поведение национальной валюты Бразилии обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. К первым эксперты относят ситуацию в Турции, где Центробанк в четверг повысил ключевую ставку до 24% годовых, а ко вторым - неопределенность, связанную с прогнозами по поводу исхода предстоящих в стране президентских выборов.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.

Согласно социологическим опросам, фаворитом избирательной гонки является ультраправый депутат Жаир Болсонару из Социал-либеральной партии Бразилии, который на прошлой неделе был тяжело ранен в результате покушения. В ночь на четверг политик перенес уже вторую операцию, он остается в реанимации. Как ожидается, Болсонару не сможет лично участвовать в предвыборной кампании как минимум до первого тура голосования.