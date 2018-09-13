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Brexit

Guardian: Банк Англии уведомил кабмин о негативных последствиях Brexit без сделки с ЕС

Отмечается, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем может привести к значительному росту безработицы в стране и падению цен на жилье на 25-35%

ТАСС, 13 сентября. Глава Банка Англии Марк Карни предупредил кабинет министров Великобритании, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit может оказать негативное влияние на экономику страны. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

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Как пишет издание, в ходе заседания кабмина, которое состоялось в четверг, Карни предупредил премьер-министра Терезу Мэй и членов ее правительства, что Brexit без сделки может, в том числе, привести к значительному росту безработицы в стране и падению цен на жилье на 25-35%. По словам источников, глава Банка Англии считает, что подобный исход переговоров с Брюсселем может оказаться для экономики Великобритании таким же катастрофическим, как и мировой финансовый кризис 2008 года.

"Он [Карни] не сказал, что все так и будет, но, я думаю, стоит признать, что вы должны рассмотреть самый неблагоприятный сценарий", - приводит газета слова одного из министров.

Кабмин Великобритании опубликовал в четверг новый пакет документов с пояснением последствий, которые для жителей страны и ее бизнеса будет иметь Brexit без сделки с ЕС об условиях "развода". В пояснительных записках правительства говорится, что в случае Brexit без сделки британским производителям автомобилей придется получать от ЕС сертификаты, подтверждающие соответствие их автомашин экологическим стандартам, а Великобритания, в свою очередь, будет выдавать такие же сертификаты европейским автоконцернам. Производителям иных товаров - от тяжелого оборудования до игрушек - также придется получать европейские сертификаты о безопасности их продукции для потребителей.

Простым же британцам придется столкнуться с повышенными тарифами сотовых операторов в роуминге. Кроме того, в Евросоюзе перестанут признавать британские водительские права, и жителям королевства для зарубежных поездок придется получать международные.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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