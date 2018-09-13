Антирекорд по просмотру пиратских копий фильмов может быть установлен в 2018 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Антирекорд по количеству просмотров пиратских копий фильмов в интернете может быть установлен в 2018 году, следует из отчета компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB . По данным компании, в 2017 году рынок интернет-пиратства в России вырос на 21% и достиг $85 млн.

Число запросов в поисковиках на просмотр бесплатных копий фильмов и сериалов за прошлый год составило почти 10 млрд.

В 2017 году в интернете было опубликовано 211 копий фильмов с экранов кинотеатров, что превысило показатели 2016 года более чем в шесть раз. При этом за первые девять месяцев 2018 года было опубликовано 280 копий. Таким образом, почти половина вышедших в прокат в этом году фильмов была скопирована и размещена в интернете.

В Group-IB отмечают, что интернет-пираты улучшают свои технологии. Так, для упрощения схемы монетизации и автозаполнения контента на сайтах мошенники стали чаще использовать технологию CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента). Эта сеть объединяет серверы по всему миру, которые позволяют ускорить процесс передачи контента пользователю.

"Создание и активное распространение собственных пиратских сетей CDN стало главным и наиболее опасным трендом функционирования пиратских порталов, - считает руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Андрей Бусаргин. - Если раньше пиратам приходилось тратить значительные ресурсы на составление базы видео и фильмов для размещения их на портале, то появление CDN-сервисов дает возможность быстро и просто заполнять страницу сайта разноплановым видеоконтентом хорошего качества. Если говорить о крупной сети дистрибуции фильмов и сериалов в России, то общее количество файлов в базе только одного пиратского CDN-сервиса превышает 300 тыс., что занимает более 5 ПБайт серверного пространства. При этом стоимость ежемесячного содержания подобной инфраструктуры составляет порядка $100 тыс.".

Монетизация видеоконтента зависит от объемов рекламного трафика, из которого более 75% приходится на поисковые системы, в 2017 году он вырос на 12%. Главными рекламодателями интернет-пиратов являются интернет-казино и игровые сайты - средний доход от 1 тыс. просмотров составляет $3, что позволяет крупным сайтам в месяц зарабатывать до $10 тыс. на рекламе.