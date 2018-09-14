"Известия": глава ВТБ озвучил план по отказу от доллара из четырех пунктов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин предлагает ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций. Такой план дедолларизации он изложил в опубликованном в пятницу интервью газете " Известия ".

"Первое - это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты - это может быть евро, юань или рубль", - сказал Костин.

В качестве второго пункта он назвал перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию. "По коллегам, которые попали в апрельские санкции, - тому же "Русалу" - мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач", - пояснил собеседник издания.

"Третье - мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear (международная клиринговая система - прим. ТАСС) и перейти на российский", - сказал глава ВТБ. Четвертым пунктом плана является "лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам", заключил Костин.

Ранее он говорил, что считает неизбежным для России и ряда других стран переход на расчеты в национальной валюте и отказ от расчетов в долларах в том случае, если США продолжат использовать доллар "как оружие". При этом в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке глава ВТБ подчеркнул, что уход от доллара может занять много времени и процесс необходимо начинать уже сейчас.

Ранее ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах, продолжая курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию экономики РФ, говорил Костин в июле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и просил главу государства поддержать эту инициативу. В начале сентября руководитель госбанка заявлял, что считает необходимым перенести инфраструктуру рынка еврооблигаций в российскую юрисдикцию, а также, возможно, установить ограничения по размещению актов российских эмитентов за рубежом, сказал он на Московском финансовом форуме 6 сентября.