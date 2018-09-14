Реконструкция аэропорта на Соловках завершится в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта на Соловецком архипелаге завершится в 2021 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Мы рассчитываем на начало работ в следующем году, и в 2021 году подрядчик завершит строительство новой взлетно- посадочной полосы на Соловках и реконструкцию аэропортового комплекса", - сказал Орлов.

Губернатор отметил, что проект реконструкции готов и проходит процедуру госэкспертизы. "Длина полосы составит 1501 метр - точно повторяя ту полосу, которая есть. Проект полностью готов, он проходит экспертизу, ожидается, что в сентябре мы выставим этот объект на конкурс на строительство, проведем конкурсные процедуры", - сказал собеседник агентства.

II Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии с 13 по 15 сентября проходят в Санкт- Петербурге. Главной темой форума является "Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии". В форуме и выставке принимают участие предприятия России, Норвегии, Марокко, Китая и других стран. Организатором выступает Федеральное агентство по рыболовству.