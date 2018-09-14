В комитете Госдумы по финрынку назвали повышение ключевой ставки преждевременным

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Повышение ключевой ставки Банком России с 7,25% до 7,5% годовых было преждевременным, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Регулятор поспешил и перестраховался, заявил Аксаков ТАСС.

"На мой взгляд, надо было подождать исчерпания влияния всех решений, в том числе связанных с международной обстановкой, которые влияют на курс рубля, на инфляционные процессы, а потом только предпринимать шаги по повышению. Я думаю, что Центральный банк поспешил", - сказал Аксаков.

Инфляция пока находится у целевого показателя в 4%, напомнил Аксаков, и сам ЦБ считает, что до конца года она останется ниже.

"Соответственно, принимать такие решения, которые приводят к удорожанию денег на рынке, на мой взгляд, не следовало. Можно было бы действовать более спокойно в этих условиях. Тем более, компании испытывают в определенной степени финансовый голод, в том числе с учетом профицита ликвидности. Это говорит о том, что деньги слишком дорогие для того, чтобы в них занимать для реализации своих проектов", - рассуждает Аксаков.

При этом говорить о возможном снижении тоже нельзя - Аксаков ожидал, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.

"Я ожидал, что будет сохранена ставка, чтобы дать сигнал рынку, что ситуация находится под контролем, она стабильна, есть риски, но при этом пока факторы, которые могли бы повлиять на повышение ключевой [ставки], они минимальны. Причем сама [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина, выступая на одном из мероприятий, об этом говорила - что, в принципе, есть лишь некоторые факторы. Я бы так сказал - ЦБ перестраховывается", - сказал депутат.

В пресс-релизе о повышении ставки регулятор указал, что будет оценивать возможность ее дальнейшего повышения. Аксаков затруднился спрогнозировать, возможно ли еще одно повышение до конца года.

"Все будет зависеть от того, как будут развиваться события - санкции, курс национальной валюты, и влияние курса на инфляцию. ЦБ, видимо, ориентируется на то, что происходит и за пределами [страны] - Турция уже более 20% установила ключевую ставку, чтобы удержать стабильный курс национальной валюты и инфляцию", - заключил депутат.

14 сентября совет директоров Банка России принял решение впервые с 2014 года повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,50% годовых. Объясняя свое решение, регулятор отметил, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего решения о ставке, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.