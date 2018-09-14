Приарктические страны в октябре подпишут соглашение о запрете рыболовства в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Приарктические страны в октябре подпишут соглашение о запрете рыболовства в открытой части арктической зоны для того, что понять, как будут распространяться там запасы рыбы. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Второго международного рыбопромышленного форума.

"Сейчас мы приняли решение, и будет подписано в октябре соглашение всеми арктическими странами о запрете рыболовства в открытой части арктической зоны для того, чтобы понять, как будет распространяться запас (рыбы - прим. ТАСС), как его в дальнейшем необходимо регулировать, в том числе, чтобы избежать незаконного нерегулируемого промысла в этой зоне", - сказал он.

Шестаков отметил, что арктическая зона становится все более наполнена рыбными запасами. "Рыбные запасы туда смещаются, они распространяются", - сказал. По мнению главы Росрыболовства, для России часть принадлежащего ей арктического региона будет в ближайшее время носить большее рыбохозяйственное значение.

"Мы сейчас провели исследование в Чукотском море, там есть уже новые запасы, которые вполне возможно в ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию, то есть которые будут разыгрываться на аукционе - это и виды рыб, и крабы", - рассказал он.

По данным главы Росрыболовства, в Карском море также могут скоро появиться промысловые скопления рыб и крабов.