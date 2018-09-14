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ПГК доставила ж/д кран весом более 125 тонн в Иран

Груз преодолел расстояние в более 4,5 тыс. км, время в пути составило 20 дней

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в августе осуществил перевозку крупногабаритного крана весом более 125 тонн в Иран, следует из сообщения компании.

Груз проследовал со станции Псков-Товарный Октябрьской железной дороги транзитом по территории России через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан на станцию Мешхед Иранских железных дорог, преодолев расстояние в более 4,5 тыс. км. Время в пути составило 20 дней.

По словам заместителя директора филиала по коммерции Владимира Стафеева, для транспортировки крана компанией была разработана специальная логистическая схема.

"К месту назначения кран проследовал своим ходом, в целях безопасности его сопровождала длиннобазная платформа, на которой было установлено специальное устройство для укладки стрелы крана", - пояснил он.

Железнодорожный кран Takraf EDK-500 предназначен для погрузо-разгрузочных работ габаритных одиночных массивных грузов весом до 80 тонн. В России кран прошел ремонт и был выставлен на продажу, его новым владельцем стала иранская строительная компания Arshinkooh Company, отмечается в сообщении.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов.
 

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