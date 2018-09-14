Россия надеется, что ЕС подключится к созданию новой модели сотрудничества в Евразии

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на подключение ЕС к усилиям по созданию новой модели экономического сотрудничества в Евразии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

По словам Лаврова, "особое значение имеет начавшаяся работа по сопряжению интеграции в рамках ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс - один путь". "В мае подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, - обратил внимание глава МИД РФ. - В планах стыковка инфраструктурных проектов в рамках ЕАЭС и "Одного пояса - одного пути" с Северным морским путем". "Все это создает предпосылки для продвижения по пути реализации инициативы президента Путина о строительстве большого евразийского партнерства, максимально свободного пространства, широкой кооперации с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН", - подчеркнул Лавров.

"Рассчитываем на подключение к этим усилиям и Европейского союза, тогда идея единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока обретет практическое воплощение, - отметил министр. - Мы ценим, что многие германские политики проявляют к такой совместной работе интерес".

Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что "наращивают свой потенциал новые центры экономической мощи, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Становление полицентричного мироустройства делает неработающими старые схемы, основанные на принципе "ведущий - ведомый", - указал Лавров. - Востребованы нестандартные, новаторские идеи". "Если взглянуть на вещи беспристрастно, то, по-моему, Евросоюзу стоило бы серьезно оценить то, какие плюсы его собственным интересам могло бы принести создание новой модели экономического сотрудничества в Евразии, модели, основанной на взаимодополняемости национальных стратегий роста и на сложении потенциалов многосторонних экономических проектов", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Со своей стороны мы приступили к формированию условий для движения в этом направлении, - пояснил российский министр. - Совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, который действует на принципах Всемирной торговой организации, создали единые рынки товаров и услуг, обеспечиваем условия для свободного движения капитала и рабочей силы, укрепляем внешние контакты ЕАЭС".

"В частности, действует уже зона свободной торговли с Вьетнамом, ведутся переговоры о заключении аналогичных соглашений с Израилем, Сербией, Сингапуром, другими странами АСЕАН, - напомнил Лавров. - В скором времени они [переговоры о зоне свободной торговли] начнутся с Египтом и Индией, подписано временное соглашение с Ираном". "Всего от различных стран и объединений поступило около 50 предложений об установлении партнерских отношений с ЕАЭС", - добавил он.